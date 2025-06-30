Жительница Австралии рассказала, как поездка в Россию изменила ее жизнь

«Впервые в жизни Сидней показался мне деревней. Огромный город стал казаться крохотным по сравнению с Москвой и Петербургом. Речь не только о расстояниях — здания здесь просто колоссальные», — рассказала австралийка. Особое впечатление на нее произвела русская зима, которая стала самой яркой частью путешествия.