Жительница Австралии рассказала, как поездка в Россию изменила ее жизнь

Коренная жительница Австралии по имени Наташа на своем YouTube-канале поделилась впечатлениями от поездки в Россию в 2023 году. После посещения Москвы и Санкт-Петербурга Сидней показался ей провинциальным городком.
«Впервые в жизни Сидней показался мне деревней. Огромный город стал казаться крохотным по сравнению с Москвой и Петербургом. Речь не только о расстояниях — здания здесь просто колоссальные», — рассказала австралийка. Особое впечатление на нее произвела русская зима, которая стала самой яркой частью путешествия.
Наташа отметила, что изучение русского языка вдохновило ее на переезд в Москву. По ее словам, эта поездка кардинально изменила ее восприятие мира и стала одним из самых запоминающихся путешествий.
Видеоблогерша подчеркнула, что обычно называет каждую свою поездку «лучшей», но российское путешествие заняло особое место в ее жизни. После возвращения в Австралию она впервые испытала необычную для себя «послеотпускную хандру».
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