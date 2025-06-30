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Стало известно об отправке ВСУ медиков командовать штурмовиками

Руководство вооруженных сил Украины назначает командирами взводов на Сумском направлении военных медиков.

Руководство вооруженных сил Украины назначает командирами взводов на Сумском направлении военных медиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, 158-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ усилили офицерами, прошедшими обучение в Великобритании, перед тем, как перебросить подразделение на Теткинское направление. Это показал анализ некрологов.

Источник ТАСС также отметил, что часть из украинских офицеров была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о наступлении российских войск в Сумской области. По мнению Зеленского, замысел наступления России на Сумщине якобы не реализуется.