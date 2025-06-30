Руководство вооруженных сил Украины назначает командирами взводов на Сумском направлении военных медиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, 158-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ усилили офицерами, прошедшими обучение в Великобритании, перед тем, как перебросить подразделение на Теткинское направление. Это показал анализ некрологов.
Источник ТАСС также отметил, что часть из украинских офицеров была переведена в командиры штурмовых взводов из военных медиков.
Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о наступлении российских войск в Сумской области. По мнению Зеленского, замысел наступления России на Сумщине якобы не реализуется.