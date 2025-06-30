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Белый дом пригрозил ответом, если Евросоюз вслед за Канадой не отменит цифровой налог

Хассет напомнил, что в формате Группы семи ранее были достигнуты определенные договоренности относительно цифрового налога, а также налога в размере как минимум 15% в отношении многонациональных корпораций.

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты примут дополнительные меры против Европейского союза в сфере торговли, если он вслед за Канадой не откажется от цифрового налога. С таким предупреждением выступил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что в формате Группы семи ранее были достигнуты определенные договоренности относительно цифрового налога, а также налога в размере как минимум 15% в отношении многонациональных корпораций.

Кроме того, Хассет подтвердил, что США и Канада немедленно возобновят торговые переговоры после решения Оттавы отменить обложение цифровым налогом американских компаний.

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров с Канадой о новых торговых договоренностях в связи с намерением Оттавы ввести цифровой налог на американские технологические компании. Позднее, 29 июня, канадское правительство приняло решение отменить налог на цифровые услуги для возобновления торговых переговоров с Вашингтоном. -0-

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