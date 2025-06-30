Белый дом пригрозил ответом, если Евросоюз вслед за Канадой не отменит цифровой налог

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп объявил о прекращении переговоров с Канадой о новых торговых договоренностях в связи с намерением Оттавы ввести цифровой налог на американские технологические компании. Позднее, 29 июня, канадское правительство приняло решение отменить налог на цифровые услуги для возобновления торговых переговоров с Вашингтоном. -0-