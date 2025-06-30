Орбан: в НАТО появляются противники конфликта с РФ

В НАТО формируется большинство, которое трезво оценивает последствия конфликта с РФ и считает, что его нужно избегать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального телевидения.
«В НАТО формируется большинство, которое полагает, что любой конфликт с Россией может привести нас к Третьей мировой войне», — сказал он.
Глава Венгрии также отметил, что в случае, если альянс вступит в конфликт с РФ на стороне Украины, этот риск возрастет.
«Поэтому этого следует избегать», — подчеркнул политик.
Ранее Виктор Орбан заявил, что принятие Киева в НАТО схоже с поджиганием бочки с порохом. Премьер-министр Венгрии отметил, что принятие Украины в НАТО означало бы войну с Россией.