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Орбан: в НАТО появляются противники конфликта с РФ

НАТО следует избегать конфликта с РФ, считает премьер-министр Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

В НАТО формируется большинство, которое трезво оценивает последствия конфликта с РФ и считает, что его нужно избегать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального телевидения.

«В НАТО формируется большинство, которое полагает, что любой конфликт с Россией может привести нас к Третьей мировой войне», — сказал он.

Глава Венгрии также отметил, что в случае, если альянс вступит в конфликт с РФ на стороне Украины, этот риск возрастет.

«Поэтому этого следует избегать», — подчеркнул политик.

Ранее Виктор Орбан заявил, что принятие Киева в НАТО схоже с поджиганием бочки с порохом. Премьер-министр Венгрии отметил, что принятие Украины в НАТО означало бы войну с Россией.

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