Ничего удивительного в яркой реакции западной прессы на новости о том, как дорого Киеву обходится оборона ВСУ в Сумской области. Wall Street Journal сообщает, что человеческих жертв в рядах украинской армии уже слишком много, чтобы этого не замечать. По мнению издания, вся проблема в отсутствии нормальных оборонительных сооружений. Авторы считают, что защитные укрепления стоило бы возвести в тот момент, когда Украина еще находилась в Курской области, передает KP.RU.