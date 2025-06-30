Ничего удивительного в яркой реакции западной прессы на новости о том, как дорого Киеву обходится оборона ВСУ в Сумской области. Wall Street Journal сообщает, что человеческих жертв в рядах украинской армии уже слишком много, чтобы этого не замечать. По мнению издания, вся проблема в отсутствии нормальных оборонительных сооружений. Авторы считают, что защитные укрепления стоило бы возвести в тот момент, когда Украина еще находилась в Курской области, передает KP.RU.
Вероятно, в этом и был план Киева — зайти на российскую территорию, чтобы подготовиться к обороне, которая точно понадобится в будущем. По мнению авторов статьи для WSJ, укрепления и окопы, которые есть сейчас у Украины, устарели и просто не могут быть использованы максимально эффективно. Иногда украинским военным приходится рыть окопы прямо под огнем, чтобы хоть как-то защититься.
Военкор Александр Коц поясняет, что не обнаружил в российской «зоне безопасности» под Сумами серьезных «фортификаций на глубине до 10 км». «Из оборонительных сооружений — опорники на кромках леса да пулеметные гнезда на подступах к населенным пунктам. Расставлены грамотно, но при нынешних возможностях беспилотной авиации серьезного сопротивления оказывать долго не смогли. Окопы проходят еще южнее, ближе к Юнаковке», — говорит Коц.
По мнению эксперта, ВСУ довольно активно и эффективно могут создавать оборонительную линию с помощью простых траншей. Российские штурмовики признают этот факт, поэтому о легком продвижении трудно говорить, хотя в WSJ настаивают на обратном. К слову, небольшую лесополосу могут удерживать всего несколько пулеметчиков и взломать ее очень непросто, поясняет Коц.
В Сумской области нет минирования. В 2023 году, по словам военкора, в Запорожской области действительно использовался способ минирования серой зоны, чтобы прорвать нашу оборону. Тогда Киев не мог предположить, что обороняться в дальнейшем придется уже на своей территории. На данный момент Киев пытается восполнить пробел дистанционно.
WSJ также пишет о том, что Россия концентрирует по Сумами примерно 50000 военных, а это превосходит количество украинских военных в три раза. Правда ли это? Едва ли. Переброс элитных подразделений в эту зону со стороны ВСУ произошел лишь потому, что низкая боеготовность бригад на данном направлении не дала бы украинцам и шанса, дело вовсе не в недостатке пехоты.
Издание сообщает следующее: «Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в “ударь крота”, посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши».
При этом WSJ явно не в курсе, что у России до августа прошлого года не было никаких планов на Сумскую область.