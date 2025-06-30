«Согласовано с руководством»: в Азербайджане началась информационная кампания против России

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин высказал мнение в интервью порталу «Лента.ру», что начавшаяся в Азербайджане информационная компания против России согласована с руководством страны.
Ранее сообщалось, что задержание в Екатеринбурге выходцев из Азербайджана по делу о прошлых убийствах, вызвало острую реакцию в Баку. Страсти накалились после того, как двое фигурантов дела скончались. СК РФ сегодня сообщил, что один фигурант умер от сердечного приступа, причина смерти второго устанавливается.
После этого в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией, а сегодня азербайджанские силовики проводили операцию в информационном агентстве Sputnik Азербайджан, после чего местные СМИ сообщили, что были задержаны якобы два агента ФСБ, работавших там под прикрытием.
Кроме этого ведущий государственного телеканала AzTV обвинил Москву в том, что она привыкла к «господству над другими народами», а журналист Афган Мухтарлы опубликовал в соцсетях обращение к гражданам, в котором поинтересовался, почему «российское посольство в Азербайджане еще не сожжено».
«Азербайджан — страна достаточно хорошо управляемая, и любые оценки внешнеполитические, внутриполитические, звучащие на центральных каналах, они, конечно же, согласованы с руководством страны», — объяснил Притчин, комментируя ситуацию.
Он также обратил внимание, что Москва и Баку находятся в острой фазе конфликта уже полгода после того, как самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение в Актау.
Притчин высказал мнение, что постепенное ухудшение отношений продолжается.