«Согласовано с руководством»: в Азербайджане началась информационная кампания против России

Кроме этого ведущий государственного телеканала AzTV обвинил Москву в том, что она привыкла к «господству над другими народами», а журналист Афган Мухтарлы опубликовал в соцсетях обращение к гражданам, в котором поинтересовался, почему «российское посольство в Азербайджане еще не сожжено».