Лесные пожары в Турции тушат 25 тыс. человек

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции 25 тыс. человек тушат лесные пожары. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.
Кроме того, задействовано около 150 единиц воздушной и почти 6 тыс. единиц наземной техники.
По словам президента Турции, часть пожаров в различных провинциях взята под контроль. «Девять пожаров продолжаются, и с ними идет борьба. Мы реагируем на ситуацию силами нашего воздушного флота, состоящего из 27 самолетов, 105 вертолетов и 14 беспилотных летательных аппаратов. Задействовано почти 6 тыс. водовозов, транспортных средств, машин скорой помощи. Также на пожарах работают 25 тыс. наших героев», — сказал он.
С 1 июня в Турции произошло 1516 лесных пожаров, 1507 из которых были взяты под контроль. «Наши самолеты и вертолеты совершили в общей сложности 10 260 вылетов и сбросили 33,2 тыс. т воды. Задержан 31 подозреваемый, 10 из них арестованы, 10 отпущены под судебный контроль», — проинформировал Реджеп Тайип Эрдоган.
Только за последние несколько дней произошло более 260 возгораний в лесных зонах и на сельскохозяйственных территориях Турции. Пожары зафиксированы в ряде провинций на западе страны, в том числе в Измире, где из-за задымления и работы пожарной авиации временно закрывался международный аэропорт.
Кроме того, возгорания произошли в лесах южных провинций Мерсин и Хатай, курортных провинций Анталья и Мугла. Однако пожары не коснулись непосредственно курортных мест, сообщается, что для туристов нет угрозы. -0-