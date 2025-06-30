Эрдоган заявил, что саммит НАТО 2026 года состоится в Анкаре

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит НАТО 2026 года пройдет в Анкаре в июле, пишет РИА Новости.
«Саммит глав государств и правительств НАТО 2026 года, как мы надеемся, пройдет в Турции в июле. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и подготовим почву для принятия очень важных решений», — заявил Реджеп Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.
Напомним, саммит Североатлантического альянса в 2025 году состоялся в Гааге 24−25 июня. Как заявили в Германии, мероприятие прошло не слишком удачно для Владимира Зеленского, он был только «стронним наблюдателем».
Также сообщалось, что Владимир Зеленский оказался на саммите «лишь массовкой». Отмечалось, что он разочаровался мероприятием.