Эрдоган заявил, что саммит НАТО 2026 года состоится в Анкаре

«Саммит глав государств и правительств НАТО 2026 года, как мы надеемся, пройдет в Турции в июле. Мы примем лидеров НАТО в нашей столице Анкаре и подготовим почву для принятия очень важных решений», — заявил Реджеп Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров.