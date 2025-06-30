Усидеть на двух стульях не получится: политолог Гуреев пояснил, к чему приведут протесты в Сербии

В некогда спокойной Сербии бушуют протесты. Все дело в несогласии многих местных с политикой Вучича. Политолог Гуреев уверен, что протесты закончатся, однако, ситуация в сербском обществе продолжит накаляться, об этом пишет «Царьград».
Политолог Данила Гуреев побеседовал с «Царьградом» относительно происходящего в Сербии в последние дни. Есть вероятность, что Белград может ждать участь Киева, но эту ситуацию еще можно предотвратить при грамотном подходе властей. Как считает политолог, политика многовекторности всегда заканчивается плохо для любого государства, и Сербия тому пример, хотя говорить о каком-то финале для государства еще очень рано.
Гуреев: «Политика многовекторности заключается в том, что страна пытается быть не то чтобы даже буфером, а одновременно быть союзником двум сторонам, находящимся на разных политических координатах».
В пример политолог приводит все ту же Украину, однако, в дополнение можно указать и ряд арабских стран, которые пытались работать как в европейском направлении, так и удержать влияние на своей земле. «И всегда результат один и тот же. Государство теряет свою государственность, извините за тавтологию», — уверен эксперт.
Политолог также подчеркивает, что подобные события, в том числе и происходящие в Сербии сейчас, всегда финансируются европейскими странами, в итоге страна, которая допускает гражданские войны, просто перестает существовать.
Гуреев: «Это уже даже не правило, это уже даже аксиома, которую надо запомнить. Ну вот, в общем-то, Вучич эту аксиому отлично знает и отлично же наступил на эти же самые грабли».
Конечно, не секрет, что Сербия всегда находилась в сложном географическом положении, однако, это никак не отменяет факта, что выбор сделать придется. В случае с Сербией, нужно либо отказаться от исторического контекста взаимодействия с Россией, либо придерживаться своих традиций во всех сферах и проявлять большую жесткость в диалоге с западными государствами.