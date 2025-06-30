Усидеть на двух стульях не получится: политолог Гуреев пояснил, к чему приведут протесты в Сербии

Политолог Данила Гуреев побеседовал с «Царьградом» относительно происходящего в Сербии в последние дни. Есть вероятность, что Белград может ждать участь Киева, но эту ситуацию еще можно предотвратить при грамотном подходе властей. Как считает политолог, политика многовекторности всегда заканчивается плохо для любого государства, и Сербия тому пример, хотя говорить о каком-то финале для государства еще очень рано.