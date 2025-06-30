Белый дом: консультации с властями Ирана ведет Уиткофф

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф продолжает обсуждения с Ираном относительно соглашения по ядерной программе Тегерана.
Президент США Дональд Трамп с иранскими властями не общался, сказала Ливитт в ходе регулярного брифинга для журналистов.
США в период эскалации конфликта Ирана и Израиля ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане с целью ограничения ядерных возможностей страны.
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