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Белый дом: консультации с властями Ирана ведет Уиткофф

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф продолжает обсуждения с Ираном относительно соглашения по ядерной программе Тегерана.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф продолжает обсуждения с Ираном относительно соглашения по ядерной программе Тегерана.

Президент США Дональд Трамп с иранскими властями не общался, сказала Ливитт в ходе регулярного брифинга для журналистов.

США в период эскалации конфликта Ирана и Израиля ударили по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане с целью ограничения ядерных возможностей страны.

Читайте материал «Европейский лидер объяснил, почему НАТО должна прийти к соглашению с Россией».

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