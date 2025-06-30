Территорию Луганской Народной Республики полностью освободили

Территория Луганской Народной Республики освобождена от захватчиков киевского режима на 100%. Об этом в понедельник, 30 июня, заявил глава региона Леонид Пасечник.
«Буквально два дня назад пришел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена», — сообщил Пасечник в эфире Первого канала.
По словам политика, территория ЛНР была освобождена российскими военнослужащими на 100%.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что в марте 2025 года военнослужащие Вооруженных сил России освободили из-под контроля боевиков ВСУ 99% территории Луганской Народной Республики.