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Трамп подпишет указ об отмене санкционной программы по Сирии

При этом Дональд Трамп оставит в силе ограничения против экс-главы Сирии Башара Асада.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп планирует подписать в ближайшие часы указ об отмене санкционной программы по Сирии. Об этом сообщили в Белом доме, передает ТАСС.

При этом в американской администрации уточнили, что Трамп оставит в силе ограничения против экс-главы Сирии Башара Асада.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские военные и разведывательные службы выявили признаки подготовки возможных атак на военные объекты США в Ираке, а также, вероятно, в Сирии со стороны вооружённых формирований, поддерживаемых Ираном.

Также ранее Дональд Трамп объяснил, почему не пошел на ужесточение санкций против России. Глава США заявил, что не хочет испортить санкциями возможное заключение мирного соглашения по Украине.

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