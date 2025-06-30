Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что отказ Владимира Зеленского от мира с Россией приведет к разрушению страны. По словам украинского парламентария, так может поступать только «идиот или предатель».
Нардеп отметил в своем Телеграм-канале, что чем раньше будет завершен конфликт, тем больше шансов сохранить государство. Он подчеркнул, Владимир Зеленский является идиотом, если этого не понимает.
В тоже время Дубинский указал, что если Зеленский «намеренно ведет к такому исходу, и параллельно набивает карманы», то он является предателем.
Депутат допустил при этом и «комбинацию идиота с предателем».
Он также обратил внимание, что после потери крупнейшего месторождения лития в Европе Зеленский утратил последний козырь в ресурсной сделке с США. По его словам, если теперь Украина будет отрезана от моря, то «этот огрызок с огромными разрушениями уже не будет никому интересен».