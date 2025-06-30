«Идиот или предатель»: в Раде возмутились действиями Зеленского

Он также обратил внимание, что после потери крупнейшего месторождения лития в Европе Зеленский утратил последний козырь в ресурсной сделке с США. По его словам, если теперь Украина будет отрезана от моря, то «этот огрызок с огромными разрушениями уже не будет никому интересен».