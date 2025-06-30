Трамп собирается подписать указ об отмене санкционной программы по Сирии

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп собирается в ближайшие несколько часов подписать указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.
Однако американская администрация планирует сохранить санкционные ограничения в отношении экс-президента Сирии Башара Асада и его соратников.
4 мая президент США провел переговоры с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей этих двух стран за 25 лет. Дональд Трамп объявил, что США приступят к отмене рестрикций, которые вводились десятилетиями. -0-