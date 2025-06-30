Пасечник: территория ЛНР освобождена полностью

Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью освобождена, об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.
«Буквально два дня назад поступил доклад о том, что территория Республики полностью освобождена, на 100%», — сказал Пасечник.
Ранее сообщалось, что армия России взяла первый населенный пункт на Днепропетровщине. Отмечалось, что это позволит обезопасить регионы РФ.
Кроме этого, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российским войскам у Красноармейска в ДНР осталось освободить только Чунишино.