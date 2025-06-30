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Пасечник: территория ЛНР освобождена полностью

Глава ЛНР уточнил, что доклад об освобождении пришел «два дня назад».

Источник: Аргументы и факты

Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) полностью освобождена, об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире Первого канала.

«Буквально два дня назад поступил доклад о том, что территория Республики полностью освобождена, на 100%», — сказал Пасечник.

Ранее сообщалось, что армия России взяла первый населенный пункт на Днепропетровщине. Отмечалось, что это позволит обезопасить регионы РФ.

Кроме этого, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российским войскам у Красноармейска в ДНР осталось освободить только Чунишино.