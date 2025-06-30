Семейную ипотеку предложили выдавать по-новому: какую идею озвучили в Совете Федерации

Ипотечный кредит для семей следует предоставлять по месту прописки. С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Спикер отметила, что сейчас более половины льготных ипотечных кредитов получают жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При этом свыше 40% участников программы живут в других регионах.
«Льготная ипотека создана для того, чтобы семьи с детьми могли улучшить свои жилищные условия там, где они живут. Она не должна использоваться для инвестиций или покупки жилья в других регионах», — подчеркнула спикер.
По мнению Матвиенко, новые правила помогут развивать жилищное строительство по всей стране, поддерживать регионы, сдерживать внутреннюю миграцию и активнее использовать рынок вторичного жилья.
Ранее Министерство финансов РФ разработало и утвердило новые условия для получения семейной ипотеки. В рамках этой программы, которая будет действовать до 2030 года, семьи смогут получить ипотечный кредит на особых условиях.