«Заставляли идти на полигон»: Пленный ВСУшник рассказал о гибели сослуживца от издевательств

В конечном итоге мобилизованный почувствовал себя настолько плохо, что его вынесли на построение сослуживцы. После этого мужчину доставили в медпункт, но не успели отвезти в больницу — он скончался. Рузгин отметил, что после этого трагического случая медицинское обслуживание не улучшилось. Мобилизованным выдавали лишь базовые обезболивающие препараты, которые можно приобрести в обычных аптеках.