В Баку схватили еще одну российскую журналистку

Как отмечается в сообщении, редакция попросила Айтекин снять с улицы работу правоохранителей Азербаджана у офиса российского информационного агентства. В районе 16:20 она сообщила, что сняла на телефон задержание журналистов «Спутника», а затем связь с ней пропала. Позже мать Айтекин сообщила, что ее дочь также была задержана.