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В Баку схватили еще одну российскую журналистку

В редакции RUPTLY сообщили, что в Баку была задержана сотрудница видеоагентства Айтекин Гусейнова, которая является гражданкой России и Азербайджана.

В редакции RUPTLY сообщили, что в Баку была задержана сотрудница видеоагентства Айтекин Гусейнова, которая является гражданкой России и Азербайджана. Она находилась в республике с частным визитом и отправилась к офису Sputnik Азербайджан, чтобы снять проходившую там операцию силовиков.

Как отмечается в сообщении, редакция попросила Айтекин снять с улицы работу правоохранителей Азербаджана у офиса российского информационного агентства. В районе 16:20 она сообщила, что сняла на телефон задержание журналистов «Спутника», а затем связь с ней пропала. Позже мать Айтекин сообщила, что ее дочь также была задержана.

Напомним, что ранее азербайджанские силовики задержали двух российских журналистов в офисе агентства Sputnik. При этом в местных СМИ сообщалось, что якобы были задержаны два агента ФСБ, которые работали там под прикрытием.

Читайте материал: «“Согласовано с руководством”: в Азербайджане началась информационная кампания против России».