Российская группировка войск под Покровском может завершить операцию по освобождению города в середине лета. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с сайтом MK.ru.
По его словам, оборона противника в районе населенного пункта стремительно слабеет.
«Наши войска делают глубокий охват, и я полагаю, что в течение двух-трех недель Покровск, как гнилой плод, сорвется с ветки и упадет в руки наших войск», — сказал Матвийчук.
Он пояснил, что украинское командование бросает в бой необученных резервистов, чтобы заткнуть бреши в обороне и отчитаться перед Владимиром Зеленским.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Волчанска российские ТОС ликвидировали несколько штурмовых подразделений ВСУ.