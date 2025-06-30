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Матвийчук заявил о возможности падения Покровска в ближайшие 2−3 недели

Оборона противника в районе населенного пункта стремительно слабеет.

Источник: Аргументы и факты

Российская группировка войск под Покровском может завершить операцию по освобождению города в середине лета. Об этом заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с сайтом MK.ru.

По его словам, оборона противника в районе населенного пункта стремительно слабеет.

«Наши войска делают глубокий охват, и я полагаю, что в течение двух-трех недель Покровск, как гнилой плод, сорвется с ветки и упадет в руки наших войск», — сказал Матвийчук.

Он пояснил, что украинское командование бросает в бой необученных резервистов, чтобы заткнуть бреши в обороне и отчитаться перед Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Волчанска российские ТОС ликвидировали несколько штурмовых подразделений ВСУ.