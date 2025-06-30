На Украине используют девушек-приманок для мобилизации мужчин

По словам украинского пленного, он познакомился в соцсетях с девушкой из Васильковки, которая вскоре пригласила его к себе. Однако после того, как он приехал и дошёл с ней до дома, его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). Впоследствии его мобилизовали и направили в армию.