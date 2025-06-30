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На Украине используют девушек-приманок для мобилизации мужчин

Пленный ВСУ рассказал, как ТЦК используют фальшивые знакомства для поимки призывников.

Источник: Комсомольская правда

На Украине сотрудники военкоматов прибегают к нестандартным методам для пополнения армии — в том числе с помощью девушек, которые выступают в роли приманки для мужчин. Об этом РИА Новости рассказал пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник.

По словам украинского пленного, он познакомился в соцсетях с девушкой из Васильковки, которая вскоре пригласила его к себе. Однако после того, как он приехал и дошёл с ней до дома, его задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). Впоследствии его мобилизовали и направили в армию.

«Просто сейчас в ТЦК огромный недобор людей, и они изощряются по многим функциям и схемам, как заманить, как поймать и затянуть к себе в ТЦК», — заявил Александр Колесник.

Ранее сообщалось, что жители Украины начали оказывать активное сопротивление сотрудникам территориальных центров комплектования. Как писал KP.RU люди самоорганизуются, выставляют дозоры в жилых районах и следят, чтобы представители ТЦК не смогли проникнуть в подъезды. Хотя происходящее не носит масштаб революции, признаки народного недовольства уже очевидны.