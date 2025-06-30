Трамп отменит санкции против одной страны, но сохранит ограничения для её экс-президента

«Президент подпишет исполнительный указ по ликвидации санкционной программы по Сирии, эти усилия направлены на поддержку продвижения страны по пути стабильности и мира. Указ упразднит санкции в отношении Сирии, вместе с тем санкции в отношении бывшего президента Асада и его соратников будут сохранены», — заявила Ливитт.
Ранее в США заявили, что Трамп готов ввести новые санкции против России. Законопроект о новых ограничениях может быть рассмотрен в Сенате уже в июле. Предусматриваются также жёсткие меры в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.