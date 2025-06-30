Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отменит санкции против одной страны, но сохранит ограничения для её экс-президента

Важные изменения в политике США в отношении Сирии ожидаются в ближайшие часы. Американский лидер Дональд Трамп готовится подписать указ, который отменит санкционную программу, действующую против Дамаска. Однако ограничения, введённые против экс-президента Башара Асада и его ближайших соратников, останутся в силе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе брифинга.

Источник: Life.ru

«Президент подпишет исполнительный указ по ликвидации санкционной программы по Сирии, эти усилия направлены на поддержку продвижения страны по пути стабильности и мира. Указ упразднит санкции в отношении Сирии, вместе с тем санкции в отношении бывшего президента Асада и его соратников будут сохранены», — заявила Ливитт.

Ранее в США заявили, что Трамп готов ввести новые санкции против России. Законопроект о новых ограничениях может быть рассмотрен в Сенате уже в июле. Предусматриваются также жёсткие меры в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше