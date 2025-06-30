Белый дом неожиданно выдвинул Москве ультимативное требование по Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог призвал Москву немедленно прекратить огонь на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х в понедельник, 30 июня.
Также представитель Белого дома назвал необоснованными сообщения о том, что США и Украина тормозят мирные переговоры.
По словам Келлога, Трамп был «последователен и непреклонен» в достижении прогресса в прекращении конфликта.
Вашингтон призывает к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам, добавил американский политик.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что замысел наступления российских войск в Сумской области якобы не реализуется.
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