Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом неожиданно выдвинул Москве ультимативное требование по Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог призвал Москву немедленно прекратить огонь на Украине.

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог призвал Москву немедленно прекратить огонь на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х в понедельник, 30 июня.

Также представитель Белого дома назвал необоснованными сообщения о том, что США и Украина тормозят мирные переговоры.

По словам Келлога, Трамп был «последователен и непреклонен» в достижении прогресса в прекращении конфликта.

Вашингтон призывает к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам, добавил американский политик.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что замысел наступления российских войск в Сумской области якобы не реализуется.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше