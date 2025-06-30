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Стали известны подробности о планах Трампа отменить санкции по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что президент США Дональд Трамп в ближайшие часы подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что президент США Дональд Трамп в ближайшие часы подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии.

Санкции в отношении бывшего президента Сирии и его соратников продолжат действовать, сказала Ливитт.

4 мая Трамп провел в Эр-Рияде переговоры с временным руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Читайте материал «CBS: Трамп до конца дня смягчит санкции против Сирии».

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