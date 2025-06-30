Стали известны подробности о планах Трампа отменить санкции по Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала, что президент США Дональд Трамп в ближайшие часы подпишет указ об отмене санкционной программы в отношении Сирии.
Санкции в отношении бывшего президента Сирии и его соратников продолжат действовать, сказала Ливитт.
4 мая Трамп провел в Эр-Рияде переговоры с временным руководителем Сирии Ахмедом аш-Шараа.
Читайте материал «CBS: Трамп до конца дня смягчит санкции против Сирии».
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