США призывают Россию к прекращению огня на Украине и трехсторонним переговорам

Со своей стороны Дмитрий Песков подтвердил 20 июня в интервью телеканалу Sky News, что Москва не собирается упускать стратегическое преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня. «Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать», — подчеркнул Песков.