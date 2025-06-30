США призывают Россию к прекращению огня на Украине и трехсторонним переговорам

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают Россию к немедленному прекращению огня с Украиной и переходу к трехсторонним переговорам. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам с целью завершения войны», — написал он в X. При этом Келлог упрекнул Россию в затягивании времени, а недавние комментарии пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о состоянии переговоров назвал «оруэлловскими».
Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, Запад сейчас вымаливает для Украины перемирие без дополнительных условий, от чего Владимир Зеленский категорически отказывался пару лет назад. По словам главы МИД России, в отличие от Запада, подходы Москвы к урегулированию на Украине никогда не менялись.
Со своей стороны Дмитрий Песков подтвердил 20 июня в интервью телеканалу Sky News, что Москва не собирается упускать стратегическое преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня. «Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать», — подчеркнул Песков.
Россия неоднократно заявляла, что прекратит огонь только в том случае, если Киев прекратит получать иностранную военную помощь. В Москве считают, что пауза в боевых действиях даст Украине возможность перевооружиться и перегруппировать свои силы.