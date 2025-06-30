Президент наградил военного преподавателя за патриотическое воспитание молодежи

Благодарственного письма от президента России удостоен старший преподаватель Военного учебного центра при МАИ подполковник Михаил Шляхтунов. Так отмечен его вклад в благоустройство воинских захоронений участников Великой Отечественной войны, а также в формирование экологической культуры и патриотическое воспитание молодёжи. Награда вручена на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» в рамках итогового заседания коллегии Росмолодежи.
Под руководством Михаила Шляхтунова реализуется комплекс мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе донорские акции, благоустройство воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. Проект «Солдатские обелиски» помог установить судьбу тысяч воинов Великой Отечественной.
«Для меня эта работа очень важная и нужная, — сказал подполковник при награждении. — … Наша молодёжь должна приобщаться к истории. Память наших героев — это то, что должно передаваться из поколения в поколение».