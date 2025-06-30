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Президент наградил военного преподавателя за патриотическое воспитание молодежи

Благодарственного письма от президента России удостоен старший преподаватель Военного учебного центра при МАИ подполковник Михаил Шляхтунов.

Благодарственного письма от президента России удостоен старший преподаватель Военного учебного центра при МАИ подполковник Михаил Шляхтунов. Так отмечен его вклад в благоустройство воинских захоронений участников Великой Отечественной войны, а также в формирование экологической культуры и патриотическое воспитание молодёжи. Награда вручена на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия» в рамках итогового заседания коллегии Росмолодежи.

Под руководством Михаила Шляхтунова реализуется комплекс мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе донорские акции, благоустройство воинских захоронений и памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны. Проект «Солдатские обелиски» помог установить судьбу тысяч воинов Великой Отечественной.

«Для меня эта работа очень важная и нужная, — сказал подполковник при награждении. — … Наша молодёжь должна приобщаться к истории. Память наших героев — это то, что должно передаваться из поколения в поколение».