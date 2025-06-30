ЕК и Украина договорились по соглашению о свободной торговле продуктами

Европейский комиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович выступил с заявлением, что ЕК и Киев договорились по соглашению о свободной торговле сельскохозяйственной продукцией из Украины.
В ходе выступления на пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что договоренность о пересмотре соглашения о свободной торговле является частью более широкого соглашения об ассоциации Украины.
«Сегодняшнее соглашение сбалансировано, справедливо и реалистично. Это наилучший возможный результат в сложных геополитических условиях. С политической точки зрения, это сильный сигнал о неизменной поддержке Украины», — сообщил Шефчович.
Так, ЕС увеличит квоты на импорт ряда сельскохозяйственных продуктов, включая яйца, сахар и пшеницу, а Украина, в свою очередь, обязуется значительно увеличить квоты на импорт свинины, курицы и сахара из Европы. При этом соглашение сторон затрагивает и другие продукты.
Напомним, в мае официальный представитель Еврокомиссии Балаш Увари заявил, что Европейский союз не станет продлевать беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины.