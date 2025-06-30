ЕК и Украина договорились по соглашению о свободной торговле продуктами

Так, ЕС увеличит квоты на импорт ряда сельскохозяйственных продуктов, включая яйца, сахар и пшеницу, а Украина, в свою очередь, обязуется значительно увеличить квоты на импорт свинины, курицы и сахара из Европы. При этом соглашение сторон затрагивает и другие продукты.