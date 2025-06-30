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На фронте погиб вступивший в ВСУ солист известной украинской группы

На Сумском направлении был уничтожен солист украинской рок-группы «Вирий» и командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Горнов.

На Сумском направлении был уничтожен солист украинской рок-группы «Вирий» и командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Горнов. Он прошел длительное обучение в Великобритании и вернулся на Украину в качестве санитарного инструктора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Горнова направили на краткосрочные курсы подготовки и назначили командиром штурмового взвода 158-й омбр.

Вступивший в ряды ВСУ рок-музыкант был уничтожен вместе со своим личным составом бойцами группировки «Север» ВС РФ, говорится в материале.

Ранее стало известно, что руководство ВСУ назначает командирами взводов на Сумском направлении военных медиков, прошедших обучение в Великобритании.