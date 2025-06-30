На фронте погиб вступивший в ВСУ солист известной украинской группы

На Сумском направлении был уничтожен солист украинской рок-группы «Вирий» и командир взвода 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Горнов. Он прошел длительное обучение в Великобритании и вернулся на Украину в качестве санитарного инструктора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.