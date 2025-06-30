Военкор Александр Коц сообщил о том, что ВСУ не построили вовремя линии обороны в Сумской области. Об этом пишет KP.RU.
Он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой говорилось, что оборонительные сооружения следовало возвести, пока украинские войска контролировали часть территории в Курской области.
Коц уточнил, что из фортификации в Сумской области есть только опорные пункты на кромках леса и пулеметные гнезда на подступах к селам. По его словам, их расставили грамотно, но при активной работе БПЛА не смогли оказать долгого сопротивления.
«А вот минирования в Сумской области и правда нет. Очевидно, киевский режим всерьез не предполагал, что придется держать оборону на своей земле. И сейчас он стремится восполнить этот пробел дистанционно», — подытожил военкор.
Ранее Александр Коц сообщил, что бойцы РФ устроили ВСУ термобарический ад на укрепрайоне в Волчанске. По словам военкора, для поражения объекта противника применены тяжелые огнеметные системы.