КГБ Беларуси раскрыло планы беглых ударить по БелАЭС более чем 20 дронами

В новом фильме сообщили, что целью номер один беглые поставили Белорусскую атомную электростанцию в Островце. Во время подготовки атаки по станции были закуплены и подготовлены свыше 20 беспилотников. При этом местом атаки была выбрана не только БелАЭС, но и другие белорусские энергообъекты. Еще спецслужбы установили, что удар готовился с территории Украины, однако рассматривались и вариант реализации операции с территории Польши и Литвы.