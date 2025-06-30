КГБ Беларуси раскрыло планы беглых ударить по БелАЭС более чем 20 дронами

Комитет государственной безопасности Беларуси рассказал о результате 732-дневной многоходовой спецоперации «Гарпун». Документальный фильм по итогам работы спецслужб республики вечером 30 июня показали в эфире ОНТ.
Сообщается, что контрразведка КГБ Беларуси смогла доставить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны. Они предназначались для взрывов на стратегических объектах республики. При этом 732-дневная операция сопровождалась огромным риском.
Ранее в мае 2025-го, сотрудники Комитета государственной безопасности доставили в Беларусь находившегося в межгосударственном розыске беглого экстремиста Павла Белютина, который входил в состав группы, планировавшей атаку дронов, в частности, на Белорусскую АЭС в Островце. Белютин, участвовавший в несанкционированных акциях 2020-го, незаконно пересек границу с Литвой и бежал из страны. Также в эфире подчеркнули, что Павел Белютин является участником экстремистского формирования, входит в состав так называемой вильнюсской хоругви, цель которой вторжение в Беларусь. Известно, что участники последней организации имеют опыт военных действий на стороне Украины.
В новом фильме сообщили, что целью номер один беглые поставили Белорусскую атомную электростанцию в Островце. Во время подготовки атаки по станции были закуплены и подготовлены свыше 20 беспилотников. При этом местом атаки была выбрана не только БелАЭС, но и другие белорусские энергообъекты. Еще спецслужбы установили, что удар готовился с территории Украины, однако рассматривались и вариант реализации операции с территории Польши и Литвы.
В фильме подчеркнули, что, готовя свою операцию, беглые не задумались о последствиях как для живущих в десятках километрах от атомной станции, так и для всего континента.
Мы также писали о том, что КГБ сорвал атаку на стратегические объекты Беларуси в рамках операции «Гарпун».