Эрдоган: Турция примет следующий саммит НАТО

В результате саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из них не менее 3,5% ВВП будет направлено на основные оборонные нужды. А еще до 1,5% ВВП будет выделяться на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие цели.