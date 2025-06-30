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Эрдоган: Турция примет следующий саммит НАТО

В 2026 году саммит НАТО пройдет в столице Турции. Об этом сообщил президент страны Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре.

Источник: Reuters

Соответствующее решение, по словам господина Эрдогана было принято на саммите, прошедшем 24—25 июня в Гааге. «Мы примем лидеров альянса в нашей столице, Анкаре. Мы подготовим почву для принятия очень важных решений», — сказал турецкий президент (цитата по ТАСС).

В результате саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из них не менее 3,5% ВВП будет направлено на основные оборонные нужды. А еще до 1,5% ВВП будет выделяться на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие цели.

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