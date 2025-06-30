Эрдоган: Турция примет следующий саммит НАТО

Соответствующее решение, по словам господина Эрдогана было принято на саммите, прошедшем
В результате саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из них не менее 3,5% ВВП будет направлено на основные оборонные нужды. А еще до 1,5% ВВП будет выделяться на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие цели.
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