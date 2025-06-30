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ВСУ пытались атаковать Донецк при помощи ракет Storm Shadow

В оперслужбах региона сообщили, что информация о повреждениях уточняется.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки атаковать Донецк при помощи британско-французских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«ВСУ пытались атаковать город Донецк при помощи ракет Storm Shadow. Данные о повреждениях уточняются», — сказали агентству в оперслужбах ДНР.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по рынку в центре Донецка. В результате произошедшего погибла женщина.

Также ранее сообщалось, что в Горловке дрон-камикадзе ВСУ атаковал отделение банка. Попадание пришлось в карниз над входом в отделение банка.