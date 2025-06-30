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Илон Маск призвал создать новую политическую партию

По мнению бизнесмена, партия будет «действительно заботиться о людях».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Илон Маск призвал создать новую политическую партию в стране, повторив свою критику законопроекта президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», — написал Маск в X.

Он добавил, что «пришло время для новой политической партии», которая, по его мнению, будет «действительно заботиться о людях».

Бизнесмен не первый раз критикует инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов. 5 июня Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях.

Впоследствии Маск заявил, что сожалеет о нескольких своих сообщениях, посвященных Трампу. В эфире подкаста Pod Force One, который выпустила газета New York Post, президент США заявил, что мог бы простить Маска.

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