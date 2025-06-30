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Орбан заявил, что ЕС не стоит принимать Украину ценой собственного будущего

Как отметил венгерский политик, ЕС мог бы заключить с Украиной стратегическое соглашение о поддержке.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением, что Евросоюз не должен принимать Украину в объединение ценой собственного уничтожения. Об этом он сообщили в эфире телеканала TV2.

Как отметил венгерский политик, ЕС мог бы заключить с Украиной стратегическое соглашение о поддержке, а не принимать ее в союз.

«Давайте не будем создавать правовое основание для того, чтобы Украина высасывала наши деньги, а ее бизнесмены с сомнительным прошлым или мафиози приезжали сюда, в Венгрию и Евросоюз, и полностью исключим договором, что ЕС примет какое-либо участие в войне», — заявил Виктор Орбан.

При этом политик подчеркнул, что он не требует прекращения поддержки Украины со стороны ЕС, а настаивает на том, чтобы помощь не приводила к разрушению самих европейских государств.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии уже заявлял, что вступление Украины в Евросоюз опасно для всей Европы, поэтому его страна выступает против членства Киева в объединении.

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