Орбан заявил, что ЕС не стоит принимать Украину ценой собственного будущего

«Давайте не будем создавать правовое основание для того, чтобы Украина высасывала наши деньги, а ее бизнесмены с сомнительным прошлым или мафиози приезжали сюда, в Венгрию и Евросоюз, и полностью исключим договором, что ЕС примет какое-либо участие в войне», — заявил Виктор Орбан.