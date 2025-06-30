Кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца выделил на помощь Украине 8,3 млрд евро из бюджета, в то время как министр обороны ФРГ Борис Писториус обещал направить Киеву 9,2 миллиарда евро в 2025 году, пишет Bild.
В Федеральном министерстве обороны ФРГ изданию сообщили, что ведомство рассчитывает изыскать еще 900 млрд евро вне федерального бюджета. Отмечается, что если это не удастся, то недостающий миллиард придется получить либо из средств налогоплательщиков, либо Киев получит меньше, чем ранее заявлял Писториус.
Напомним, в Минобороны ФРГ 18 июня заявили, что парламент одобрил выделение 7,3 млрд евро для Киева в 2025 году и в дальнейшем должен был согласовать выделение дополнительных 1,9 млрд евро, обещанных главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Предполагалось, что общий объем помощи в текущем году достигнет 9,2 млрд евро. При этом в проекте бюджета, который 24 июня утвердило немецкое правительство, на поддержку Украины выделено только 8,3 млрд евро.