Напомним, в Минобороны ФРГ 18 июня заявили, что парламент одобрил выделение 7,3 млрд евро для Киева в 2025 году и в дальнейшем должен был согласовать выделение дополнительных 1,9 млрд евро, обещанных главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Предполагалось, что общий объем помощи в текущем году достигнет 9,2 млрд евро. При этом в проекте бюджета, который 24 июня утвердило немецкое правительство, на поддержку Украины выделено только 8,3 млрд евро.