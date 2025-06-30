Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Неаполя, движение поездов приостановлено

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Железнодорожное сообщение в районе Неаполя временно приостановлено из-за произошедшего там землетрясения магнитудой 4,6. Об этом передает «МИР24».
Соответствующее решение принято в целях безопасности пассажиров и персонала. Специалисты проведут необходимую проверку железнодорожной инфраструктуры. Из-за сбоев в работе железнодорожного транспорта в Неаполе возникли задержки и отмены поездов, отправляющихся с главного вокзала Рима — Термини.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV), землетрясение было зафиксировано в окрестностях Неаполя. Его эпицентр находился недалеко от города Поццуоли. Глава муниципалитета заявил об отсутствии повреждений сооружений и материальных потерь после инцидента. Однако подземные толчки, как пишут местные СМИ, вызвали тревогу среди школьников. Их экстренно эвакуировали прямо во время экзаменационных испытаний. Данный регион является частью обширного вулканического комплекса Флегрейских полей, известного своей высокой сейсмической активностью, случаи которой фиксировались здесь в марте и в мае этого года. -0-