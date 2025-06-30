Увеличение оборонных бюджетов ради выполнения требований президента США Дональда Трампа может привести к краху стран НАТО. Политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что такие расходы нелогичны и нерациональны.
По его словам, средства, направляемые на перевооружение и военную инфраструктуру, будут изъяты из социальной сферы и других критически важных областей. Асафов подчеркнул, что жертвование будущим ради поддержания рамок расходов, навязанных США, погубит именно государства-члены альянса.
Политолог резюмировал, что ответ на вопрос о судьбе НАТО кроется в этом разрушительном векторе развития.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в НАТО появляются противники конфликта с Россией.