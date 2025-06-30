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Илон Маск призвал создать в США новую партию

Американский бизнесмен Илон Маск призвал создать в США новую политическую партию, в очередной раз раскритиковав проект закона президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.

Американский бизнесмен Илон Маск призвал создать в США новую политическую партию, в очередной раз раскритиковав проект закона президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.

«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», — написал Маск в социальной сети.

Маск считает, что в Америке пришло время для новой политической силы, которая действительно будет «заботиться о людях».

Ранее Маск уже выступал с инициативой создать в США третью крупную партию. Такое политическое движение может получить название The America Party («Партия Америка»).

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