Илон Маск призвал создать в США новую партию

Американский бизнесмен Илон Маск призвал создать в США новую политическую партию, в очередной раз раскритиковав проект закона президента Дональда Трампа о сокращении государственных расходов.
«Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные $5 трлн, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране», — написал Маск в социальной сети.
Маск считает, что в Америке пришло время для новой политической силы, которая действительно будет «заботиться о людях».
Ранее Маск уже выступал с инициативой создать в США третью крупную партию. Такое политическое движение может получить название The America Party («Партия Америка»).