СМИ: США готовятся оказать давление на Израиль с целью заключения перемирия в Газе

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер в ходе предстоящего визита в Вашингтон, как ожидается, столкнется с давлением со стороны США, нацеленным на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на израильские СМИ.
Согласно публикациям в израильской прессе, в рамках визита в Вашингтон Дермер планирует обсудить вопросы прекращения ударов по сектору Газа и продолжения процесса нормализации отношений с арабскими странами.
Газета Haaretz, ссылаясь на высокопоставленные источники в Белом доме, сообщила, что представители команды президента США Дональда Трампа намерены оказать на Дермера давление с тем, чтобы добиться прекращения израильских атак на Газу и заключения соглашения о возвращении оставшихся в плену израильтян.
Американская сторона, по данным издания, также намерена дать понять, что требование о возможной ликвидации палестинского движения ХАМАС следует отложить на будущее.
В материале газеты Yedioth Ahronoth подчеркивается, что отказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху от риторики «абсолютной победы» и акцент на возвращении пленных может свидетельствовать о приближении к соглашению о перемирии.
Телеканал Канал 12, ссылаясь на источники в Израиле, сообщает, что армия обратилась к правительству с просьбой определить дальнейшие действия. Рассматриваются два варианта: завершение операции по установлению полного контроля над Газой либо заключение сделки по обмену пленными. По данным канала, военное командование отдает предпочтение второму сценарию.
В публикации подчеркивается, что визит Дермера рассматривается как подготовительный этап к возможной поездке премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон, которая может состояться в ближайшие две недели. Сообщается, что американская администрация хотела бы достичь соглашения еще до прибытия израильского премьера.
Телеканал «Канал 13» сообщил, что израильская армия довела до сведения правительства, что после почти 19 месяцев наземной операции в Газе не осталось значимых целей, которых можно было бы достичь, не подвергая риску жизни оставшихся в плену людей. -0-