СМИ: США готовятся оказать давление на Израиль с целью заключения перемирия в Газе

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер в ходе предстоящего визита в Вашингтон, как ожидается, столкнется с давлением со стороны США, нацеленным на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на израильские СМИ.