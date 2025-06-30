Пресс-секретарь Белого дома назвала Макрона премьер-министром Франции

Макрон назвал пошлины формой шантажа. «Я думаю, что президент и Белый дом, безусловно, отвергли бы эту характеристику премьер-министра Макрона», — сказала она. Левитт подчеркнула, что Трамп эффективно использует свои полномочия по введению и применению пошлин и «продолжает вести переговоры по торговле, чтобы сделать то, что правильно для Америки». По ее мнению, «остальной мир, возможно, к этому не привык».