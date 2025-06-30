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Власти Украины выпустили мужчин за границу по письмам с подписью Александра III

Львовская областная военная администрация (ОВА) допускала выезд мужчин за границу, основываясь на обращениях от фиктивной организации «Гуманитарная надежда нации», которые были подписаны якобы российским императором Александром III и содержали логотип Газпромбанка.

Львовская областная военная администрация (ОВА) допускала выезд мужчин за границу, основываясь на обращениях от фиктивной организации «Гуманитарная надежда нации», которые были подписаны якобы российским императором Александром III и содержали логотип Газпромбанка. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

В Министерстве юстиции Украины подтвердили, что такая организация не зарегистрирована. Электронная почта, с которой приходили обращения, сейчас неактивна. В качестве директора значится Александр Николенко — в государственных реестрах Украины зарегистрировано множество людей с таким именем и фамилией.

Осенью 2022 года организация направила в администрацию пять обращений. Приказы, подписанные главой ОВА Максимом Козицким, исполнялись в тот же день или на следующий. В результате восемь человек получили разрешение на выезд, семь из них не вернулись обратно в страну. Они покидали Украину на автомобилях, поездах и даже пешком.

Одним из таких был 25-летний Артем Лущан из Днепра. В ноябре 2022 года он вместе с бывшим внештатным советником председателя ОВА Алексеем Шевчуком пересек украинско-польскую границу. За три дня до этого Лущан был внесён в систему «Шлях» как водитель-волонтёр по обращению «Гуманитарной надежды нации». По данным журналистов, Шевчук вернулся в Украину через три дня, а Лущан остался за границей.

Другой случай — Сергей Валиводзь получил разрешение на выезд по обращениям «Гуманитарной надежды нации» и организации «Львовский путешественник», которая также не зарегистрирована официально. В ответ на запрос журналистов Львовская ОВА заявила, что знает только об одном мужчине, нарушившем сроки пребывания за границей. В июне 2024 года Госпогранслужба аннулировала ему разрешение на выезд. В администрации подчеркнули, что ответственность за достоверность данных в письмах лежала исключительно на заявителях.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась.

Также недавно мэр Одессы на русском языке заявил, что Одесса «не русский город».