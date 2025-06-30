Власти Украины выпустили мужчин за границу по письмам с подписью Александра III

Осенью 2022 года организация направила в администрацию пять обращений. Приказы, подписанные главой ОВА Максимом Козицким, исполнялись в тот же день или на следующий. В результате восемь человек получили разрешение на выезд, семь из них не вернулись обратно в страну. Они покидали Украину на автомобилях, поездах и даже пешком.