Представители Управление Верховного комиссара Организации Объединенных наций по правам человека (УВКПЧ) осудили появление в широком доступе видеозаписей с взятыми в плен российскими бойцами, снятые пособниками киевского режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад функционеров.
«…Раскрытие личностей отдельных военнопленных, в том числе граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или иметь негативные последствия для их семей», — подчеркнули в УВКПЧ.
Как указали в ТАСС, киевские радикалы публикуют записи взятых в плен солдат в Интернете, чтобы предать их огласке. Тем самым они нарушают действующие нормы международного.
Стоит отметить, что это не первое сообщение со стороны ООН относительно противоправных действий боевиков ВСУ. Ранее в Организации официально признали, что с февраля 2022 года украинские неонацисты казнили не менее 26 военнослужащих Армии России.