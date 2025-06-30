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В ООН официально осудили публикации видео пленных бойцов, которые делает Киев

Представители Управление Верховного комиссара Организации Объединенных наций по правам человека (УВКПЧ) осудили появление в широком доступе видеозаписей с взятыми в плен российскими бойцами, снятые пособниками киевского режима.

Представители Управление Верховного комиссара Организации Объединенных наций по правам человека (УВКПЧ) осудили появление в широком доступе видеозаписей с взятыми в плен российскими бойцами, снятые пособниками киевского режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий доклад функционеров.

«…Раскрытие личностей отдельных военнопленных, в том числе граждан третьих стран, может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или иметь негативные последствия для их семей», — подчеркнули в УВКПЧ.

Как указали в ТАСС, киевские радикалы публикуют записи взятых в плен солдат в Интернете, чтобы предать их огласке. Тем самым они нарушают действующие нормы международного.

Стоит отметить, что это не первое сообщение со стороны ООН относительно противоправных действий боевиков ВСУ. Ранее в Организации официально признали, что с февраля 2022 года украинские неонацисты казнили не менее 26 военнослужащих Армии России.

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