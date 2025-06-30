В результате обрушения золотого рудника в Судане погибли 11 человек, 7 пострадали

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли, а еще 7 получили ранения в результате обрушения шахты на золотодобывающем руднике на северо-востоке Судана. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию государственной компании «Минеральные ресурсы».