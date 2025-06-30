«Зеленский или идиот, который не понимает, что чем раньше он закончит войну, тем больше шансов сохранить государство. Или предатель, который намеренно ведёт к такому исходу, и параллельно набивает карманы», — заявил нардеп.
Он также подчеркнул, что контроль Армии России над крупнейшим европейским месторождением лития существенно ослабил позиции Киева в ресурсных переговорах с Соединёнными Штатами, лишив Украину ключевого козыря.
По мнению нардепа, следующим этапом может стать потеря выхода к морю, что в условиях масштабных разрушений сделает остатки территории экономически и политически невыгодными для внешних партнёров.
Ранее в Китае заявили, что на фоне изменений в политике ключевых игроков, перспективы Киева в политическом и военном плане значительно ухудшились. Вступление в НАТО стало недостижимой целью, а президент США Дональд Трамп кардинально изменил своё отношение к ситуации на Украине.