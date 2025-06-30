Келлог призвал Россию к прекращению огня на Украине и переходу к переговорам

«Утверждения России о том, что именно США и Украина тормозят мирные переговоры, безосновательны. Президент Трамп последовательно и непреклонно добивается прогресса в прекращении войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трёхсторонним переговорам по прекращению войны», — написал он в соцсети X.