Белый дом: Трамп подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ об отмене санкционного режима против Сирии с 1 июля, следует из заявления Белого дома. Об этом передает РИА Новости.
«Президент Трамп только что подписал указ о прекращении программы санкций в отношении Сирии для поддержки пути страны к стабильности и миру. Указ снимает санкции с Сирии, сохраняя санкции в отношении экс-президента Сирии Башара Асада, его соратников, нарушителей прав человека, наркоторговцев, лиц, связанных с деятельностью по созданию химического оружия», — говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
В опубликованном Белым домом указе при этом отмечается, что госдепартаменту США нужно не только пересмотреть статус Сирии, но и «изучить возможности в ООН по смягчению санкций» в поддержку стабильности и мира в Сирии. -0-