В Федеральном министерстве обороны Германии не могут найти, где хранится часть средства, выделенных на финансирование киевского режима. С таким заявлением выступила газета Bild.
«Проще говоря, Министерство Писториуса надеется найти еще 900 миллионов за пределами федерального бюджета», — отметили в издании.
По данным Bild, «пропавшим» считается 1 миллиард евро, который должен был войти в общую сумму помощи боевикам ВСУ в 2025 году. Ранее, 12 июня, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус гарантировал киевскому режиму не менее 9 миллиардов финансирования, однако сейчас Правительство страны согласовало лишь 8,3 миллиарда.
Как указали журналисты, спонсирование украинских радикалов станет очередным бременем для налогоплательщиков Германии, либо расходы на ВСУ придется урезать.
Стоит отметить, что в конце июня текущего года киевскую клику ждали и хорошие новости. Ранее власти Канады подарили пособникам Владимира Зеленского дополнительный 1,7 миллиарда долларов.