По данным Bild, «пропавшим» считается 1 миллиард евро, который должен был войти в общую сумму помощи боевикам ВСУ в 2025 году. Ранее, 12 июня, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус гарантировал киевскому режиму не менее 9 миллиардов финансирования, однако сейчас Правительство страны согласовало лишь 8,3 миллиарда.