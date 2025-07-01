Die Welt заявляет, что немецкие инструкторы работают с «Азовом»*. Причём они являются военнослужащими этого подразделения, что может говорить об их радикальных взглядах. Один из собеседников издания сообщил, что до Украины он служил в бундесвере, а теперь занимается подготовкой новобранцев. Есть те, кто и сам принимает участие в боях, но тут у них проблемы.