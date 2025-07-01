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ВСУ атаковали еще один город в ДНР

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал временно исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев.

«Город подвергся атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Важная информация на данный момент: по предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Пеняев отметил, что инфраструктура города не пострадала — свет, газ и вода подаются в штатном режиме. Экстренные службы города приведены в состояние повышенной готовности и контролируют обстановку.

Ясиноватая — это город в пригороде Донецка, который находится всего в 25 км по автотрассе от региональной столицы.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались атаковать центр Донецка ракетами Storm Shadow.