Число жертв израильского удара по кафе в Газе возросло до 33

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв израильского удара по прибрежному кафе в городе Газа в одноименном палестинском анклаве увеличилось до 33. Об этом сообщил близкий к палестинскому движению ХАМАС портал Quds, передает ТАСС.
По данным портала, в результате обстрела также есть пострадавшие, однако их точное число не приводится. Минздрав Газы информацию о погибших и раненых в результате бомбардировки пока официально не комментировал.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что среди жертв удара был палестинский журналист, известный репортажами о жизни в анклаве. -0-
Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.Читать дальше