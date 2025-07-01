В Германии эвакуируют 20 тыс. человек из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 20 тыс. человек будут эвакуированы 1 июля в городе Оснабрюк (федеральная земля Нижняя Саксония) в связи с обнаружением неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении на сайте местной администрации, передает ТАСС.
«Это коснется почти 20 тыс. человек примерно в 13 тыс. домохозяйств», — отметили власти. Самое позднее до 15.00 по местному времени (16.00 по минскому времени) во вторник 1 июля им придется покинуть свои дома. В зоне безопасности находятся главный железнодорожный вокзал, две больницы, школы. Занятия для учащихся продлятся до 13.00 (14.00 по минскому времени). В одной из гимназий будет организован эвакуационный центр.
Снаряд был обнаружен 30 июня во время строительных работ. Во вторник его планируют обезвредить.
Это уже вторая за последнее время масштабная эвакуация в Оснабрюке. Примерно две недели назад из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны свои дома пришлось покинуть около 11 тыс. жителей. -0-