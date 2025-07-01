В Германии эвакуируют 20 тыс. человек из-за обнаружения неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой

«Это коснется почти 20 тыс. человек примерно в 13 тыс. домохозяйств», — отметили власти. Самое позднее до 15.00 по местному времени (16.00 по минскому времени) во вторник 1 июля им придется покинуть свои дома. В зоне безопасности находятся главный железнодорожный вокзал, две больницы, школы. Занятия для учащихся продлятся до 13.00 (14.00 по минскому времени). В одной из гимназий будет организован эвакуационный центр.